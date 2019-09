Maltempo Sicilia, violento acquazzone su Palermo: strade allagate e traffico in tilt

Maltempo in Sicilia, sopratutto a Palermo dove si è verificato un violento acquazzone con strade allagate e traffico in tilt. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro.

Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale Regione siciliana e in via Papireto, la strada che porta alla centralissima piazza Indipendenza.