Maltempo Sicilia: temporale paralizza Palermo, strade allagate e auto bloccate

Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati.

La Polizia Municipale di Palermo informa che “a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale“. “Inoltre sono parzialmente transitabili: Sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; Viale Regione Siciliana/via Conte Federico; Via Lanza di Scalea altezza Conca d’Oro in entrambi i sensi di marcia; Via Ciaculli“.

Le linee del tram di via Leonardo da Vinci/Regione Siciliana non sospese a causa degli allagamenti; inoltre in viale Lazio all’altezza del civico 97 la circolazione veicolare è rallentata a causa di un tombino aperto.