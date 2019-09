Maltempo, temporale a San Miniato: allagamenti e disagi

Pioggia e maltempo in Toscana, dove un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su San Miniato (Pisa) e ha provocato allagamenti e disagi. Sono in corso numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno già risposto a una quindicina di richieste di soccorso.

Per lo più si tratta di liberare gli scantinati invasi dall’acqua. Gli interventi sono ancora in corso, ma non si segnalano particolari danni alle abitazioni, ne’ vi sarebbero situazioni di pericolo per la popolazione. I vigili del fuoco stanno smaltendo le decine di richieste ricevute in pochi minuti.