Maltempo Toscana: “Il Governo intervenga a sostegno dei territori flagellati”

“A seguito dell’ondata di maltempo che lo scorso mese di luglio ha colpito il centro nord e la Toscana in particolar modo, oltre ogni limite e valutazione ordinaria, la Regione ha provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 D.lgs. 1/2018. Gli eventi dalla portata eccezionale, hanno infatti causato ingenti danni a strutture ed edifici sia pubblici che privati, specialmente nella provincia di Arezzo e nel territorio della Val di Chiana, che ha un’importantissima vocazione agricola e vi sono tantissime aziende che sono produttrici di frutta, esportata in tutto il Paese e all’estero”.

Così, in una nota, i deputati di Forza Italia Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore che sul tema hanno presentato una ulteriore interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche a seguito della precedente risposta ricevuta dal Ministro Costa in aula, a Montecitorio, il 31 luglio scorso.

“Di recente – aggiungono – anche il Consiglio Comunale di Arezzo ha ribadito la necessità di interventi non più procrastinabili. Il governo intervenga quindi celermente e chiarisca cosa intende fare per dare ristoro ai territori colpiti dagli eventi metereologici di cui in premessa, e non si ritenga di deliberare, senza ulteriore ritardo, lo stato di emergenza di rilievo nazionale”.