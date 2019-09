Maltempo Toscana, Bettini: “Migliorare il coordinamento degli interventi”

“Ho convocato il 18 settembre le strutture interessate perche’ voglio rifare il punto, capire perche’ alcune zone sono piu’ soggette ad allagamenti, capire se sono previsti interventi strutturali e anche come migliorare il coordinamento di interventi tra Publiacqua e Alia”.

Lo ha detto l’assessore al decoro urbano del Comune di Firenze Alessia Bettini, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time sui recenti allagamenti in citta’. “Il 2 settembre – ha affermato Bettini – sono caduti 40 millimetri di pioggia in tre ore, la media mensile e’ di 44 millimetri quindi sono fenomeni con intensità superiore rispetto agli anni passati.

La pulizia delle caditoie stradali è di competenza di Alia per quanto riguarda lo ‘spazzamento superficiale’ mentre Publiacqua si occupa della pulizia della parte non visibile. Il Comune ha in carico la manutenzione straordinaria e la riparazione e sostituzione delle caditoie danneggiate. Le ditte che sono incaricate da Publiacqua per il servizio di pulizia caditoie sono attrezzate di ausili adeguati. Dunque non sembrano sussistere inadempienze”.