Maltempo Toscana: a Bibbiena allagate la biblioteca e la scuola infanzia

Violento temporale in Casentino con diversi allagamenti. In particolare la pioggia ha interessato la zona di Bibbiena (Arezzo) dove la biblioteca, molte delle strutture scolastiche del comprensorio e in particolare la scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione e la piscina comunale si sono allagate. Molte le chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti senza sosta.

Alla materna di Bibbiena Stazione si e’ resa necessaria la presenza di tutto il personale scolastico, di quello della manutenzione del comune di Bibbiena guidato dall’assessore Matteo Caporali. La squadra ha lavorato fino alle 16:30 per ripulire e asciugare i locali compromessi dall’acqua. Un’auto e’ rimasta bloccata nel sottopasso di Bibbiena completamente allagato, fortunatamente senza conseguenze per il conducente.

“Adesso la situazione è tornata alla normalità – ha detto l’assessore –. Domani sarà una giornata dura, perche’ anche come Comune dovremo fare la conta dei danni e definire poi un piano di intervento. Con queste situazioni meteorologiche sempre piu’ estreme e soprattutto non prevedibili fino in fondo non è facile agire. Bombe d’acqua come quella di oggi non sono situazioni conosciute e gestibili con i mezzi di sempre”.