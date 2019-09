Maltempo Toscana, allagamenti a Firenze: frana sulla Montagna pistoiese

Pioggia e maltempo in Toscana, in particolare nel capoluogo interessato da un violento temporale. Allagamenti a Firenze, mentre una frana ha interrotto – ma i vigili del fuoco cercano di ripristinare la viabilità almeno su un senso unico alternato – la statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l’Abetone.

A Firenze i vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse zone della citta’ per fronteggiare a questo momento circa 90 richieste di intervento prevalentemente per prosciugamenti e danni dovuti all’acqua. Le zone piu’ colpite sono quelle di via Pisana, via Galliano, viale Toselli e Isolotto.