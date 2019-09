Maltempo in Toscana: frane e allagamenti nel Grossetano

Maltempo nella notte in Toscana: particolarmente colpita la parte meridionale della provincia di Grosseto, dove si sono registrate alcune frane e strade allagate.

A causa del cedimento di un terrapieno, una persona è stata evacuata in via precauzionale sul Monte Argentario una persona e’ stata evacuata per sicurezza vicino all’ingresso della sua abitazione.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Pitigliano, Manciano e Capalbio.

Nell’area sono caduti fino a 153 mm d’acqua in poche ore.