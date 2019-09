Maltempo Toscana, nubifragio a Manciano: 24 millimetri in 15 minuti

Forte maltempo in Toscana in particolare in provincia di Grosseto: a Manciano nel primo pomeriggio si è verificato un nubifragio. Secondo quanto spiegato dal Comune, Attualmente, sono caduti “in soli 15 minuti ben 24 millimetri di pioggia a una velocità di 91 millimetri orari. La pioggia caduta in totale è ben oltre i 30 millimetri in poco meno di mezz’ora”.

L’ufficio di protezione civile comunale, in raccordo con il consigliere delegato Luca Giorgi, “sta monitorando il territorio a nord del comune interessato dal maltempo”. Una squadra “di volontari del gruppo di protezione civile della Misericordia è di guardia per le strade comunali e le frazioni, per controllare se ci sono situazioni di danni o disagi. Gli operai del Comune, invece, si stanno adoperando per la pulitura e il controllo del sistema fognario urbano affinche’ l’acqua defluisca correttamente”.