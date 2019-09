Maltempo Toscana, nubifragio nel Valdarno e nel Fiorentino: binari bloccati, disagi e danni

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia ha colpito con violenza la Toscana soprattutto a Firenze e nel Valdarno. Problemi tecnici alle linee della tramvia di Firenze: per qualche ora l’infrastruttura è stata interrotta tra il capolinea di piazza dell’Unità italiana e la fermata presso viale Fratelli Rosselli.

Secondo quanto si apprende, la forte scarica di acqua del pomeriggio ha provocato un problema tecnico all’impianto elettrico a due linee, ma mentre quello sulla linea T1 è stato subito risolto, sulla T2 c’è voluto più tempo. Un aumento di tensione avrebbe fatto saltare la corrente delle centraline che alimentano il segnalamento, mandando fuori uso lo scambio automatico in piazza Santa Maria Novella dove passano entrambe le linee. Per questo motivo, ha fatto sapere il gestore della tramvia Gest spa, è stata interrotta la circolazione della linea T2 sul tratto tra ‘Unità’ e ‘Rosselli’. Intorno alle 18.50 la linea T2 è stata ripristinata e i tram sono tornati a circolare su tutta la linea.

Nubifragio nel Valdarno: disagi a strade e treni

Disagi anche in provincia di Arezzo per il maltempo per un nubifragio del pomeriggio nel Valdarno superiore, in particolare sulla cittadina di Montevarchi dove è stato chiuso il sottopasso che porta all’ospedale, in cui un’auto peraltro è rimasta bloccata, e temporaneamente quello di via Maestri del Lavoro.

Chiusi anche il sottopasso di piazza Garibaldi che collega il centro con la frazione di Pestello e il sottopasso della stazione ferroviaria, impraticabile. Proprio riguardo a questo disagio le Fs hanno rimediato facendo partire e arrivare i treni in transito dal binario 1 cosi’ da evitare alle persone di dover transitare per il sottopasso.

Ciò ha determinato alcuni ritardi alla circolazione ferroviaria dei convogli regionali e la cancellazione di due treni tra Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Inoltre due alberi sono caduti in via Filzi e nella frazione di Mercatale Valdarno, causando difficolta’ alla circolazione tanto che la provinciale e’ stata chiusa all’altezza del bivio per Rendola. Allagamenti in via Marzia e via Roma. Protezione civile e vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle richieste di interventi.