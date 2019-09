Maltempo, Fedriga: “Su Vaia obiettivo raggiunto al 95%”

“Abbiamo lavorato in modo molto importante in pochi mesi e riusciamo a impegnare una cifra che di fatto è la totalità di quella messa per l’obiettivo, cioè 156 milioni su 160, e apriamo quasi 600 cantieri. Un successo che penso difficilmente nella storia di questo genere di emergenze sia stato raggiunto”. Lo ha detto oggi a Udine il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando il report dei lavori di ripristino avviati a meno di un anno dalla tempesta Vaia, presentato oggi a Udine.

“Rispetto all’interlocuzione con il governo siamo tra le prime regioni d’Italia – ha proseguito – con la quasi totalità dell’obiettivo raggiunto. Il minimo doveva essere il 70%, e noi siamo invece ben oltre, già al 94-95%”. Fedriga ha poi sottolineato che questo “è il risultato di una grande collaborazione tra le istituzioni: Regione, Comuni, che hanno lavorato alacremente per raggiungere un obiettivo”.

“Non posso che ringraziare tutta la struttura commissariale, in modo particolare il vicepresidente Riccardi e tutti i soggetti coinvolti, compresi moltissimi privati – ha concluso il governatore – perché facciamo vedere che quando c’è a rispondere alle esigenze della popolazione si lavora tutti uniti e si raggiungono risultati straordinari come questo”.