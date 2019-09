Maltempo in Valtellina e Valchiavenna: crollo termico, neve al Passo dello Stelvio

Pioggia e neve in Valtellina e Valchiavenna: in questa domenica di settembre si registrano intense precipitazioni sul fondovalle, crollo termico sull’intero territorio provinciale e forti nevicate a Livigno (Sondrio) e al Passo dello Stelvio, dove ai 3174 metri del monte Livrio sono caduti in poco tempo 30 cm di neve fresca.

La viabilità potrebbe registrare interruzioni anche sul versante di Bolzano del passo Alpino, che collega Lombardia ad Alto Adige, e della confinante Svizzera. Le precipitazioni nevose sono forti già dai 1800 metri della località Rocca Bianca e ai 2757 del valico.