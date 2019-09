Maltempo Veneto: crollo termico, grandine, vento forte e trombe marine

Per tutta la serata di ieri le aree centrali del Veneto sono state bersagliate da un’ondata di maltempo: grandinate si sono registrate nel Padovano, in particolare a Monselice e Mestrino. La perturbazione, accompagnata anche da venti forti, ha generato anche alcune trombe marine, segnalate nel pomeriggio davanti alla costa di Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti.

Registrato un calo repentino delle temperature: i valori in pianura sono scesi in serata a 13-14°C.