Maltempo, Veneto Strade: “Al via 169 interventi ‘post Vaia'”

Si sono concluse oggi tutte le procedure di affidamento dei lavori sulla viabilità dopo la tempesta Vaia, affidate dal Commissario Delegato Luca Zaia a Veneto Strade per il 2019. Si tratta – informa la concessionaria regionale – di 169 interventi per un importo complessivo di 141 milioni di euro, suddiviso in 81 gare per lavori di ripristino stradale e di difesa delle valanghe dei centri abitati, e 88 interventi di somma urgenza effettuati da inizio novembre 2018.

Entro domani verranno contrattualizzati come richiesto dal Governo, entro il termine perentorio del 30 settembre. Veneto Strade ha inoltre proceduto all’appalto di 22 interventi per conto di soggetti attuatori terzi, tra cui la Forestale Est di Belluno, i Geni Civili di Treviso e Verona e la Direzione Boschiera di Venezia.

Tutte le opere appaltate saranno avviate nei prossimi giorni nella provincia di Belluno. “Ringrazio in modo particolare il servizio Gare di Veneto Strade – afferma il Soggetto attuatore per il ripristino della viabilita’, Silvano Vernizzi – e il mio staff per l’immane lavoro fatto in questi ultimi mesi”.