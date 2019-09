Manovra, Coldiretti: “Il taglio Iva è ossigeno per 2,7 milioni di persone senza cibo”

Con 2,7 milioni di persone che in Italia non hanno abbastanza soldi e sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è importante la decisione di tagliare l’Iva su beni di prima necessità come gli alimentari. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che il progetto di ridurre l’Iva dal 4% all’1% per latte, pasta e frutta è coerente con quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte al Villaggio contadino della Coldiretti a Bologna.

Si tratta peraltro – sottolinea il presidente della Coldiretti – di prodotti base della dieta mediterranea importanti anche per garantire la salute dei cittadini con effetti positivi anche sulla riduzione della spesa sanitaria. Lo sconto sull’Iva è una decisione importante per scongiurare una preoccupante stagnazione dei consumi alimentari che nel primo semestre del 2019 i consumi alimentari crescono appena dell’1,1%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea/Nielsen, con un pericolo spostamento verso l’acquisto di cibi low cost.

La spesa alimentare – conclude Coldiretti – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell’economia.