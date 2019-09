La Marina USA conferma “fenomeni aerei non identificati”: “Questi VIDEO di UFO sono autentici”

La Marina Militare degli Stati Uniti ha riconosciuto come “fenomeni aerei non identificati” alcuni video che sembrano mostrare UFO sfrecciare nell’aria. E mentre sostengono di non sapere cosa siano quegli oggetti, le autorità non stanno lasciando neanche qualche indizio, riporta la CNN. Gli oggetti visti in 3 video militari declassificati (che trovate di seguito nell’articolo) sono “fenomeni aerei non identificati”, ha confermato Joe Gradisher, portavoce della Marina, alla CNN. I video, rilasciati nel dicembre 2017 e nel marzo 2018 dal gruppo To The Stars Academy of Arts & Sciences, sembrano mostrare oggetti allungati che si muovono ad alta velocità, catturati da avanzati sensori ad infrarossi.

In un video che risale al 2004, chiamato FLIR1, i sensori agganciano un obiettivo in volo prima che acceleri ed esca fuori dall’inquadratura sulla sinistra, troppo velocemente perché i sensori riescano a ricollocarlo. Gradisher ha detto che questo avvistamento è avvenuto da un velivolo della portaerei USS Nimitz.

Nel video chiamato Gimbal, un membro dell’equipaggio dice: “Guarda quella cosa”, riferendosi ad un oggetto che sembrava andare contro vento. Uno dei membri ha detto che sembrava un drone.

Il video chiamato Go Fast (2015) mostra un oggetto che sembra essere sopra l’acqua, con i membri dell’equipaggio che si chiedono di cosa si tratti.

Nonostante gli oggetti dei 3 video in questione siano stati definiti come sconosciuti, Gradisher ha spiegato che man mano che gli economici sistemi aerei senza equipaggio, comunemente conosciuti come droni, diventano più diffusi, “gli avvistamenti di questa natura sono aumentati i in frequenza”. Mentre la cultura popolare potrebbe chiamare gli oggetti inspiegati con il termine UFO, la frase “fenomeni aerei non identificati”, presa in prestito dal Regno Unito, descrive “qualsiasi fenomeno aereo che non può essere immediatamente identificato”, ha aggiunto Gradisher.

L’astronomo Seth Shostak (SETI Institute di Mountain View, California) ha dichiarato che tutto ciò che la Marina ha fatto con questi video è stato confermare che sono autentici, secondo quanto riportato da NBC News. “I video non sono stati davvero messi in discussione. Quello che ci si chiede è cosa siano queste cose? Ora penso che se la risposta fosse facile, sarebbe già nota ormai. Ma quando guardo queste cose, non vedo ragione per considerarle una buona prova della “visita degli alieni”, che è quello che al pubblico piace pensare”, ha detto Shostak. L’astronomo ha aggiunto che in alcuni avvistamenti di oggetti volanti non identificati sembrano plausibili altre spiegazioni, come per esempio quella degli uccelli.

A causa dell’alto numero di report, l’esercito statunitense ha recentemente cambiato la sua politica riguardo questi avvistamenti. Questo perché un discreto numero di persone sta riportando “velivoli non autorizzati e/o non identificati entrare in vari campi di addestramento controllati dall’esercito e nello spazio aereo designato”, ha detto Gradisher.

Il portavoce della Marina ha aggiunto che la trasparenza della Marina sui fenomeni aerei non identificati (UAP) ha l’obiettivo di incoraggiare le reclute a riportare le “incursioni” che avvistano nel campo aereo, che minacciano la sicurezza dei piloti. “Queste incursioni presentano un rischio sicurezza per i voli sicuri dei nostri aviatori e la sicurezza delle nostre operazioni. Per molti anni, i nostri aviatori non hanno riportato queste incursioni a causa dello stigma legato alla precedente terminologia e alle teorie su cosa potrebbe esserci o non esserci in quei video”, ha spiegato Gradisher. L’unico modo per scoprire cosa sono questi fenomeni aerei non identificati, ha aggiunto, è incoraggiare le reclute a riportarli quando li vedono.

Secondo la Marina, dunque, gli UFO sono reali e questo sembra ormai essere fuori discussione. Che poi si tratti di oggetti non identificati provenienti da altri mondi rientra ancora nel campo della pura speculazione.