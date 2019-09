“Match It Now”: al via da domani la campagna per reclutare giovani donatori di midollo osseo

Anche quest’anno Match It Now torna nelle piazze italiane, dal 21 al 29 settembre, per sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Saranno 180 le piazze coinvolte su tutto il territorio nazionale: volontari, medici e personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale scenderanno in campo per fornire tutte le informazioni sul tema e per offrire la possibilità di iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) [1] attraverso un primo screening. Basterà sottoporsi a un semplice prelievo di saliva – o del sangue – e rispondere a qualche domanda sul proprio stato di salute per candidarsi a diventare donatore di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche, quelle cioè che danno origine a tutte le cellule del sangue.

Aumentare il numero dei donatori iscritti al Registro IBMDR e, quindi, i profili genetici disponibili nell’inventario può assicurare una chance di cura per quei pazienti, affetti da gravi malattie del sangue, che non trovano all’interno della famiglia un donatore compatibile. Ad oggi sono circa 1700 i pazienti in favore dei quali è stata attivata una ricerca all’interno del Registro IBMDR che, ricordiamo, è in collegamento con tutti i Registri nel mondo.

Sebbene il numero di donatori sia cresciuto negli ultimi anni (+138% di iscritti rispetto al 1998) abbiamo ancora la necessità di reclutare nuovi giovani volontari; infatti, solo 1 donatore su 100 mila è compatibile con chi è in attesa di trapianto.

Nella passata edizione di Match it Now sono stati reclutati 3.872 nuovi donatori. A fine 2018, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo – IBMDR è arrivato a contare 558.000 con una quota di nuovi iscritti che è stata pari a 44.908. Il 2018 ha inoltre segnato per l’Italia il raggiungimento dell’importante traguardo del 10.000esimo trapianto realizzato da donatore volontario.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Salute e dal CONI, è promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO, dalla Federazione ADOCES e dall’associazione Adisco. Il lancio della campagna Match it now è stato affidato quest’anno al duo romano Le Coliche. Lo scopo è sensibilizzare con ironia e irriverenza gli utenti sul tema della donazione con un invito a scendere in piazza per aderire. Il video pubblicato dal duo comico Le Coliche darà il via a una vivace campagna per promuovere la Settimana. Qui i link ai canali YouTube da seguire per la messa in onda del video: Le Coliche – Youtube, Diamo il meglio di noi – Youtube, Centro Nazionale Sangue – Youtube.

Match It Now prenderà avvio il 21 settembre, in occasione del World Marrow Donor Day, ricorrenza internazionale che si celebra in oltre 40 Paesi del mondo e registra più di 350 eventi promossi da 65 organizzazioni nazionali.

Sul sito www.matchitnow.it è presente l’elenco completo degli eventi in programma e delle piazze italiane coinvolte; come avvenuto nel 2018, saranno molte le città del nostro Paese che illumineranno di rosso un monumento o piazza per richiamare l’attenzione sul tema. Infine saranno disponibili sul sito anche i dati aggiornati in tempo reale dei donatori che si iscriveranno al Registro nell’arco della settimana.

[1] Il Registro IBMDR ha sede a Genova presso l’Ospedale Galliera ed è riconosciuto dalla legge italiana (Legge 6 marzo 2001 n. 52 e Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006) quale sportello unico per la ricerca di cellule staminali emopoietiche per eseguire trapianti da donatori non familiari. Non esistono, al di fuori del Registro IBMDR, altri registri/enti/associazioni che possono raccogliere in Italia i dati relativi ai potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche.