Matteo Salvini ripudiato dalla religione cattolica: “E’ insensato, sta facendo a pezzi il mondo” Papa Francesco esplode

Queste le parole di Papa Francesco in un messaggio ai partecipanti del 33esimo incontro internazionale di preghiera per la pace della comunità Sant’Egidio e dall’arcidiocesi di Madrid.

“In questo modo si fa a pezzi il mondo, , usando la stessa violenza con cui si rovina l’ambiente e si danneggia la casa comune, che chiede invece amore, cura, rispetto, così come l’umanità invoca pace e fraternità”

Ha continuato, dando la vera risposta a Matteo Salvini, l’ex ministro degli interni, nonché alleato con Luigi di Maio e, in generale, del M5s. Il papa è convinto che la risposta nei confronti della politica interna adottata da Matteo Salvini risieda nella stessa religione cattolica, che “ripudia” questo genere di ideologia:

“La casa comune non sopporta muri che separano e, ancor meno, che contrappongono coloro che la abitano. Ha bisogno piuttosto di porte aperte che aiutino a comunicare, a incontrarsi, a cooperare per vivere assieme nella pace, rispettando le diversità e stringendo vincoli di responsabilità. La pace è come una casa dalle molte dimore che tutti siamo chiamati ad abitare. La pace è senza frontiere. Sempre, senza eccezioni”