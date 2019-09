Finisce il ‘congedo maternità’ per Meghan Markle, da oggi torna a lavoro ma cambia mestiere: ecco cosa farà

La duchessa di Sussex è tornata oggi a suoi impegni ufficiali, dopo quattro mesi dalla nascita del figlio Archie. L’occasione della ripresa del lavoro per Meghan Markle è stata il lancio di una collezione di abiti che sosterrà un’organizzazione caritatevole e una lode ai “marchi britannici per antonomasia“. Il congedo di maternità dell’ex attrice è finito questo pomeriggio, quando è arrivata a Londra, precisamente a Oxford Street, per presentare la collezione di abiti da ufficio creata da Jigsaw, dall’amica stilista Misha Nonoo e da altri importanti brand della grande distribuzione britannica, come John Lewis e Marks and Spencer.

Meghan per l’occasione indossava orecchini a farfalla appartenuti a lady Diana, una blusa disegnata dall’amica Misha Nonoo e un paio di pantaloni di Jigsaw della sua nuova collezione Smart Set.

Dal 6 maggio, giorno in cui è nato il piccolo Archie, Meghan era apparsa in pubblico solo per una partita di polo del marito Hanry e per seguire le finali di tennis di Wimbledon e degli US Open a New York. Oggi, invece, la duchessa ha parlato alla folla al grande magazzino John Lewis a Oxford Street, ringraziando le persone accorse per vederla e spiegando che una parte del ricavato della collezione andrà a Smart Works, una charity che fornisce training e abiti adeguati alle donne in difficoltà in cerca di impiego, di cui Meghan è madrina. La mini collezione di abiti firmati Meghan, comprende: camicia, pantaloni, un abito, un blazer e una borsa. Per ogni capo acquistato nelle due settimane in cui sarà in vendita uno sarà donato a Smart Works.