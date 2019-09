Meteo, allerta Estofex per forte maltempo in Italia: nubifragi, alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore

Allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado.

Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 4 settembre.

Una depressione ad onda lunga sta attraversando l’Europa centrale e determina una forte avvezione di aria calda nelle parti nordorientali del continente, con alti geopotenziali fino alla Russia nordoccidentale e alla Finlandia. Sono presenti due correnti a getto, una sulla Scandinavia e l’altra su Regno Unito e Irlanda. Un’altra depressione in ampliamento si sta avvicinando all’Europa nordoccidentale associata ad un vortice superficiale. Vicino alla superficie, un fronte freddo attraversa l’Europa centrale muovendosi velocemente verso est ed oggi dovrebbe restare in stallo sui Balcani. Le migliori condizioni termodinamiche per MDC ci saranno sul suddetto limite nell’Europa orientale, in Danimarca e Svezia meridionale, dove è prevista una depressione a onda breve, e in Italia dove si trovano masse d’aria molto instabili ai bassi livelli. Le immagini satellitari mostrano una massa d’aria umida allungata che si estende dall’Italia verso la Russia, mentre l’Europa occidentale sta vivendo una forte subsidenza con aria molto secca che inibisce la convezione.

Italia e Malta

Piccole perturbazioni dei livelli medio-alti associate alla depressione a onda lunga forniranno sollevamento alle masse d’aria molto instabili. Le tempeste si accenderanno persino prima di mezzogiorno e i loro lenti movimenti mostrano l’alta minaccia di alluvioni lampo. Inoltre, un debole campo di vento e le masse d’aria molto instabili sul mare, insieme a temperature superficiali del mare molto calde, aumentano la minaccia di trombe marine vicino alle coste di Italia e Malta, così come nelle coste orientali della Corsica e del Mar Adriatico anche mercoledì 4 settembre.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul forte maltempo che sta per colpire l’Italia in queste ore. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

