Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: alta pressione e caldo fino ad inizio Ottobre

Dopo un inizio di settembre caratterizzato dal maltempo sull’Italia, il mese sembra prendere una piega verso condizioni di bel tempo. Stiamo già assistendo al ritorno dell’anticiclone, che dovrebbe persistere anche per le prossime settimane, portando temperature sopra la media su tutto il Paese fino ad inizio ottobre. Ecco le previsioni mensili del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 16 settembre al 13 ottobre.

16 – 22 Settembre 2019

Nella prima settimana si delinea un nuovo regime di alta pressione che riporta i valori di precipitazione al di sotto della media del periodo al Centro-Nord, mentre al Sud si manterranno in linea con quanto atteso. Anche le temperature saranno in aderenza alle medie climatologiche, eccezion fatta per il settore centrale dove continueranno a permanere al di sopra dei valori tipici.

23 – 29 Settembre 2019

Si affievolisce la anomalia positiva della pressione della settimana precedente sulle regioni centromeridionali; permarranno comunque su tutto il Paese valori cumulati di precipitazioni al di sotto delle medie del periodo, mentre i regimi termici saranno al di sopra di esse.

30 Settembre – 06 Ottobre 2019

La terza settimana non mostra particolari anomalie bariche rispetto al periodo con conseguenti regimi precipitativi anch’essi in linea con le medie climatologiche; temperature ancora con valori ovunque al di sopra della media.

7 – 13 Ottobre 2019

Nell’ultima settimana sembra delinearsi una diminuzione della pressione al nord del Paese con conseguenti regimi precipitativi al di sopra di essa; le precipitazioni invece continueranno a permanere nei valori cumulati tipici al Centro, mentre saranno al di sotto al Sud. Anche le temperature torneranno ai valori tipici attesi nel periodo al Nord e continueranno invece a permanere al di sopra delle medie al Centro-Sud.