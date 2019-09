Meteo, il nowcasting di MeteoWeb: forti nevicate sulle Alpi, la quota neve scende fino a 1500 metri [DETTAGLI]

Il nucleo instabile nordatlantico è in piena azione sulle regioni settentrionali. In mattinata ha portato diffuso maltempo in Lombardia, Emilia-Romagna, tra Trentino-Alto Adige e Veneto, meno sul Friuli-Venezia Giulia. In queste ore invece, tutto l’asse perturbato si sta spostando verso i settori orientali del Nord, quindi obiettivo del maltempo e anche pesante per le prossime ore, l’alto Adriatico in mare, il Veneto, soprattutto centro-orientale, il Friuli-Venezia Giulia e ancora localmente il Trentino-Alto Adige. Massima allerta soprattutto sulla laguna veneta e sulla Venezia-Giulia, quindi sulle province di Venezia, Udine, Treviso, Pordenone. Attenzione su queste aree perché sono in arrivo intensi nuclei perturbati che in prossimità delle coste potrebbero dare luogo a fenomeni violenti, anche a carattere di trombe d’aria e poi, sulle aree interne, a nubifragi importanti.

Evidenziamo, inoltre, le nevicate che hanno interessato in mattinata gran parte dell’arco alpino, spesso abbondanti intorno ai 2000 m con accumuli già sui 15/20 cm a questa quota.

Naturalmente accumuli maggiori, fino a 30 cm e oltre alle quote più elevate. Ma la neve, grazie all’intensità considerevole delle precipitazioni, si è spinta diverse centinaia di metri sotto quota 2000, con accumuli intorno ai 10 cm a 1700/1800 m, come a Livigno, a 1816 m (nelle due immagini) e comparse quasi fino a 1500 m addirittura, nonostante uno 0°C termico attualmente sui 2000/2200 m, a seconda delle varie aree e dei vari microclimi. La neve imbianca anche Madonna di Campiglio, 1550 m, in provincia di Trento, tra le Dolomiti di Brenta e le Alpi dell’Adamello.