Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: Settembre si chiude con maltempo al Centro-Nord e caldo in tutt’Italia

Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito l’Italia scendendo lungo la penisola fino a coinvolgere anche le regioni meridionali e ha prodotto una riduzione delle temperature. Sembra che il maltempo continuerà anche nell’ultima settimana del mese di settembre, almeno al Centro-Nord, mentre le temperature resteranno al di sopra della media su tutto il Paese. Ecco le previsioni mensili del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 23 settembre al 20 ottobre.

23 – 29 Settembre 2019

La prima settimana si apre all’insegna dell’instabilità, dovuta al passaggio di un regime depressionario che apporterà quantitativi di precipitazione al di sopra della media del periodo al Centro ed al Nord. Per quanto invece attiene ai regimi termici, le temperature tenderanno a mantenersi al di sopra della media climatologica su tutto il Paese.

30 Settembre – 06 Ottobre 2019

La seconda settimana non mostra particolari anomalie rispetto al periodo con conseguenti regimi precipitativi e termici in perfetta linea con le medie climatologiche.

7 – 13 Ottobre 2019

Per la terza settimana si denota un indebolimento del campo del geopotenziale al Sud e ne conseguiranno valori pluviometrici al di sopra della media del periodo contrariamente al resto della penisola dove, invece, rimarranno generalmente in linea. Il campo delle temperature subirà un generale aumento sulle regioni centro-meridionali rispetto ai valori di riferimento mentre alcuna anomalia termica è attesa su quelle settentrionali.

14 – 20 Ottobre 2019

Nell’ultima settimana sembra confermarsi un regime depressionario al Sud dove i valori di precipitazione si manterranno al di sopra della media del periodo, mentre continueranno a permanere in linea al Centro-Nord. Non si ravvedono, invece, particolari variazioni climatiche per ciò che riguarda le temperature sull’intera penisola.