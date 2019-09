Meteo Trentino: agosto più caldo della media, il 10 misurati 32,5°C

Agosto 2019 in Trentino è risultato più caldo della media con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale.

Secondo il report mensile di MeteoTrentino, “la temperatura media mensile di agosto è stata di 23,8 °C ed è risultata superiore alla media di 1,5°C. La temperatura massima del mese, pari a 32,5 °C, è stata toccata il giorno 10 e risulta inferiore di 1,2 °C al valore medio che è di 33,7 °C. La minima assoluta di 14,1 °C, registrata il giorno 3, è superiore alla media delle minime assolute (11,3 °C) ma molto inferiore ai 18,0 °C misurati nell’agosto 1971.”

“Nel mese di agosto 2019, a Trento Laste, si sono registrate precipitazioni inferiori alla media: la cumulata mensile è risultata di 58,8 mm a fronte di una media di 88 mm. Da rilevare che il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1 mm, è pari a 8 e coincide con il valore medio.”

“Analogamente a quanto accaduto per Trento Laste, anche nelle altre stazioni analizzate il mese di agosto 2019 è risultato più caldo della media. Le precipitazioni sono state disomogenee e risultano inferiori al valore medio in tutte le stazioni fatta eccezione per Cavalese e Rovereto.“