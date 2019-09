Michael Collins, eroe dell’Apollo 11, sarà cittadino onorario di Roma: l’astronauta Usa è nato nella Capitale

Michael Collins, uno dei protagonisti della missione Apollo 11 che 50 anni fa portò il primo uomo sulla Luna, diventerà cittadino onorario di Roma. Collins è l’astronauta – statunitense ma nato a Roma – che nel luglio del 1969 partecipò con Neil Armstrong e Buzz Aldrin allo storico allunaggio. Armstrong diventò il primo uomo a toccare il suolo lunare, Aldrin lo seguì a breve, mentre Collins rimaneva in orbita ad aspettare i colleghi per tornare sulla Terra. Per questo viene da molti ricordato in quei momenti come “l’uomo più solo” dell’universo.

Ora, a 50 anni dallo sbarco, Roma vuole ricordare il pilota che rese possibile quell’impresa. Michael Collins era alla guida del modulo di comando Columbia, la navicella dalla quale si distaccò il modulo lunare che portò gli altri due astronauti a mettere piede per la prima volta sul suolo del satellite terrestre. Collins restò da solo in orbita intorno alla Luna e successivamente fu artefice del delicato ricongiungimento con il modulo lunare, guidando l’Apollo 11 fino al ritorno sulla Terra.

“Mike”, oggi quasi novantenne, è nato a Roma il 31 ottobre del 1930, visto che il padre – militare – lavorava in quegli anni all’ambasciata statunitense in Italia. La sua nascita ancora viene ricordata al civico 16 della via nel quartiere Parioli da una targa che celebra “l’intrepido astronauta” di cui la città è “fiera“. La targa fu affissa nell’ottobre del 1969 e oggi la Capitale si appresta a conferirgli la cittadinanza onoraria. La proposta di delibera, preceduta da una mozione consiliare approvata quest’estate all’unanimità dall’assemblea capitolina, è appena passata in giunta e approderà presto per il via libera definitivo in Aula Giulio Cesare. Molto soddisfatta la sindaca Virginia Raggi che commenta: “Lo sbarco sulla Luna è uno di quei momenti in cui tutta l’umanità ha realizzato un grande salto in avanti. Un evento che tenne con il fiato sospeso il mondo e che si deve alla tenacia, alla preparazione tecnica, alla forza di volontà di tre leggendari astronauti. Nell’anno in cui si celebrano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma a Michael Collins, rappresenta il riconoscimento dovuto a quell’impresa e a uno dei suoi grandi protagonisti“.