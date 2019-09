La microfibra Dinamica, ecologica e Made in Italy, conquista il Salone di Francoforte

Il futuro dell’automotive è elettrico e sempre più orientato a collaborare con aziende green e selezionare materiali ecosostenibili per i rivestimenti degli interni. L’ennesima conferma arriva dal Salone di Francoforte 2019 – uno degli eventi più attesi dell’auto – dove Dinamica, la prima microfibra ecologica made-in-Italy – ha i riflettori puntati. Il suo stile unico, il suo tocco raffinato e l’impronta che porterà la Miko S.r.l. di Gorizia a diventare carbon neutral in 5 anni, hanno conquistato prestigiose case automobilistiche come Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Ford, Land Rover, Skoda, Mini e Smart che l’hanno voluta per rivestire numerose new entry presentate al Salone.

Il grande successo di Dinamica a Francoforte inizia soprattutto a bordo di alcuni modelli ad alimentazione elettrica, a partire dall’attesissima Taycan, la prima auto di PORSCHE full electric e leather-free al suo debutto mondiale. Anche MERCEDES-BENZ stupisce i più appassionati con alcuni nuovi modelli della famiglia “EQ”, come il Suv EQC 400 zero emission, mentre allo stand VOLKSWAGEN la casa di Wolfsburg lancia la sua prima full electric, la monovolume compatta ID.3, che condensa presente e futuro in un unico modello.

MERCEDES-BENZ presenta anche una serie di show car esclusive e grintose, impreziosite da dettagli in microfibra, che vanno dalla nuova concept car 100% elettrica – alla Classe E cabriolet, passando per la Classe A (A45s AMG, AMG GT 4 63S, AMG GT S). Immancabili le novità della Classe C (CLA 45 AMG, CLS 220d) e Classe G (G550 G Manufaktur, GLC 43 AMG, GLE 400d, GLE coupé 63 AMG, GLS 580), che hanno fatto bella mostra di sé accanto al fascino prestigioso della Maybach S560. VOLKSWAGEN presenta anche la CONCEPT e la ID ROOMZ CONCEPT. Vestono Dinamica® anche alcuni modelli MINI, come la Clubman JCW, la Countryman Hybrid, la Electric e la RR sport SVR. SKODA presenta al pubblico di Francoforte la sport utility Kamiq e la versione sportiva Scala, al suo debutto mondiale; entrambe sono impreziosite dalla microfibra made-in-Italy. Per SMART, Dinamica® compare sul restyling della ForTwo EQ mentre per FORD sulla nuova generazione di KUGA. A completare il quadro dei rivestimenti in microfibra ecologica, c’è anche la LAND ROVER Discovery sport.