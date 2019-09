Migranti: Salvini, ‘da Malta presa in giro, una sòla, calata di braghe’

Roma, 23 set. (AdnKronos) – L’accordo sui migranti raggiunto oggi a Malta tra i ministri dell’Interno “a leggere bene il documento è per il 99 per cento una presa in giro. Si parla di redistribuzione di migranti raccolti dalle navi e dalle Ong: tradotto, il 90 per cento di quelli che sono sbarcati e stanno in Italia rimarranno in Italia”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post.

“Verrebbero eventualmente redistribuiti tra i Paesi che accetteranno solo coloro che sono stati portati dalle navi delle Ong, che sono il 10 per cento segli sbarcati, gli altri ‘ti saluto Giuseppe’, rimangono in Italia.Oltre tutto -aggiunge Salvini- il porto continua ad essere il porto più vicino, perchè gli altri possono scegliere volontariamente se aprire i loro porti: tradotto, una sòla, come si dice a Roma, il porto rimane quello italiano e se ci va bene, se gli altri vorranno, entro un mese redistribuiranno il 10 per cento degli sbarcati. Ditemi voi se è un grande successo o una calata di braghe”.