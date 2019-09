“I porti non si chiudono alle disperazioni, ma alle contraffazioni”: il ministro Bellanova vuole il Ceta e apre agli OGM

“Sugli OGM voglio aprire un confronto rapidamente anche con le parti imprenditoriali, è un tema delicato che non va affrontato in modo azzardato“. E’ quanto dichiarato da Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a 24Mattino di Maria Latella e Simone Spetia su Radio 24.

Ma non solo, perché il ministro Bellenova ha parlato anche di Ceta: “Dobbiamo lavorare perché si arrivi alla ratifica del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada, con l’obiettivo di dare competitività al Sistema Italia. Fin ora si è parlato molto di porti chiusi alle disperazioni ma – ha sottolineato il ministro Bellanova – non si è parlato molto di porti chiusi alla contraffazione che è una parte fondamentale della concorrenza sleale al Made in Italy“.