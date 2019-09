Missione Luna 2024: accordo NASA-Lockheed per la costruzione di 3 capsule Orion

La NASA ha sottoscritto un accordo con Lockheed Martin da 2,7 miliardi di dollari, per la costruzione di 3 capsule Orion che consentano agli astronauti statunitensi di tornare sulla Luna nel 2024.

L’Agenzia spaziale statunitense si è impegnata a ordinare anche altre 3 capsule nell’anno fiscale 2022 per 1,9 miliardi.

“Questo contratto assicura la produzione di Orion per l’intero prossimo decennio, provando l’impegno della NASA a stabilire una presenza sostenibile sulla Luna che porti nuova conoscenza e prepari la possibilità di mandare astronauti su Marte“, ha dichiarato Jim Bridenstine, amministratore della NASA.