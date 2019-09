Misteriosa malattia uccide i cani in Norvegia: già 20 animali morti

Una misteriosa malattia sta colpendo i cani in Norvegia e le autorità sanitarie non sono riuscite a capire quale sia l’agente patogeno che la causa. Secondo i media locali, sono già 20 gli animali morti in circostanze misteriose nelle ultime settimane per una malattia che ha tra i sintomi vomito e diarrea misti a sangue. Le notizie della malattia, che colpisce cani di ogni età e razza, sono partite dalla capitale Oslo, ma sono stati segnalati casi anche in altre aree del Paese.

L’Istituto veterinario norvegese di Oslo, che ha svolto le autopsie su quattro animali, ha detto che gli esami non hanno dato risposte definitive. “Non sono stati rilevati salmonella o campylobacter, ma altri due batteri che possono provocare diarrea, da soli o insieme” ha reso noto l’istituto, che però non ha stabilito se l’epidemia sia causata da questi batteri. L’autorità per la sicurezza alimentare sta studiando la possibilità di intossicazioni, ma per il momento non ve n’è traccia.

Le autorità veterinarie raccomandano ai padroni di tenere sott’occhio la salute dei propri animali, anche perché il decorso della malattia in qualche caso è stato molto veloce. I cani vanno tenuti al guinzaglio e vanno evitate le aree dove sono presenti molti cani. Non sono stati segnalati casi simili in altre specie animali o nell’uomo.