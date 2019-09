Moby denuncia fondi investimento: “Campagna diffamatoria contro di noi”

Roma, 19 set. (AdnKronos) – Moby Spa, si legge in una nota, ha dato mandato ai propri legali di denunciare alla Procura della Repubblica “i gravi fatti calunniosi contenuti nel ricorso alle procedure concorsuali presentato da alcuni fondi di investimento a carattere speculativo tutti con sede in paradisi fiscali”.

Moby denuncia questo fatto come “l’ultimo atto di una strategia iniziata con un’ossessiva campagna diffamatoria a mezzo stampa, più volte denunciata a diverse autorità giudiziarie”. “Moby – conclude la nota – confida nell’operato della magistratura italiana con serenità in quanto pienamente consapevole della calunniosità del ricorso”.