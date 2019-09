Moda: Monnalisa apre a Taiwan e prosegue focus su Asia

Milano, 13 set. (AdnKronos) – Monnalisa sbarca a Taiwan, dopo le recenti aperture a Guam e Istanbul. La società del settore del childrenswear di fascia alta, quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana si espande in Asia e la nuova apertura è uno space presso Shin Kong Mitsukoshi Nanxi Store One, mall che sorge nella capitale Taipei.

“Il mercato asiatico si conferma strategico nei nostri piani di sviluppo”, spiega Christian Simoni, amministratore delegato di Monnalisa.

“Dopo l’accordo siglato a luglio con il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba, la nuova apertura a Taipei ci consente di rafforzarci ulteriormente in Asia Pacific, dove siamo già presenti con 13 stores, in linea con il nostro obiettivo di creare una sinergia tra canali online e offline”, conclude.