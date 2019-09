Montagna, escursionista bloccato sul Gran Sasso: “Interviene il Soccorso Alpino”

E’ stata presa dal panico ed è rimasta bloccata mentre tentava di approcciare la Ferrata Ricci, il percorso su roccia a 2930 m.s.l.m. che porta alla vetta orientale del Corno Grande, sul Gran Sasso.

L’escursionista, una romana di 32 anni, questo pomeriggio ha provveduto a lanciare l’allarme, ma è stata anche avvistata da una Guida Alpina Abruzzese, che l’ha raggiunta con un gruppo di clienti e l’ha supportata nella discesa fino al Rifugio Franchetti, mentre una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico avanzava a piedi.

È intervenuto anche l’elicottero del 118, che a causa della scarsa visibilità per la presenza di nebbia non ha potuto effettuare il recupero, attendendo comunque una finestra di beltempo ai Prati di Tivo. Raggiunta dalla squadra del Soccorso Alpino al rifugio, la donna, molto spaventata ma in buone condizioni di salute, è stata quindi accompagnata a valle dai soccorritori.