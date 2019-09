Montagna, Udine: in corso le ricerche di un escursionista disperso in Val Pesarina

Un escursionista è disperso in Val Pesarina, in provincia di Udine: l’allarme lanciato ieri sera ha attivato le ricerche, proseguite per tutta la notte, dell’uomo partito mercoledì mattina da Sappada, dove era in vacanza, per raggiungere il Rifugio De Gasperi, sopra la Val Pesarina, ma al rifugio non è mai arrivato né ha fatto rientro a casa.

Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino di Sappada e quelli del Soccorso Alpino di Forni Avoltri. In volo l’elicottero della Protezione Civile che sta effettuando perlustrazioni dall’alto.