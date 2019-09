Motociclista ubriaco si schianta frontalmente contro un’auto: “Non bere alla guida”. L’impressionante VIDEO della dashcam

La polizia ha rilasciato le immagini di una dashcam che mostrano un motociclista ubriaco schiantarsi frontalmente contro un’auto. Il motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere finito nella corsia del veicolo. Nell’impatto, il centauro è finito contro il parabrezza e la sua moto è letteralmente volata per aria, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo. L’uomo è stato portato in elicottero in un ospedale di Londra dopo l’incidente a Stevenage, Hertfordshire. I test effettuati dalla polizia hanno svelato che il suo tasso alcolemico era il doppio del consentito.

David Burstow (Bedfordshire, Cambridgeshire and Hertfordshire Road Policing Unit) ha dichiarato: “Stiamo rilasciando questo video nella speranza che porti un po’ di realtà, soprattutto ai motociclisti, delle serie conseguenze dell’essere oltre il limite. Il motociclista ha messo in pericolo se stesso, gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada e questo non è accettabile. Apprezzo che ora stia pagando per le sue azioni non solo attraverso i tribunali, ma anche attraverso le ferite che ha subito”.

Le due persone all’interno dell’auto, che stavano viaggiando entro i limiti di velocità, non hanno riportato ferite. Al motociclista è stata revocata la patente per 18 mesi in tribunale nel mese di luglio. L’incidente è avvenuto a marzo ma le immagini sono state diffuse solo ora. Burstow ha concluso: “Da parte nostra il messaggio è chiaro: non bere alla guida”.