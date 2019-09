Notte Europea dei Ricercatori 2019: l’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte al pubblico il 27 Settembre

Giochi e attività perbambini, laboratori per grandi e piccoli, un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti e quadri ma anche conferenze, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all’architettura della sede. Questo e molto altro sipotrà vivere la sera del 27 settembre prossimo quando l’Agenzia Spaziale Italiana(ASI) aprirà le porte al pubblico, come ogni anno, per la Notte Europea dei Ricercatori. L’evento, organizzato per il secondo anno consecutivo dall’associazione ScienzaInsieme,vuole far avvicinare il grande pubblico alle attività di ricerca di enti e istituzioni come ASI, CINECA, CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA,Università“La Sapienza” di Roma e Università della Tuscia di Viterbo. L’ASI aprirà le porte della sua sede di via del Politecnico a Roma – Tor Vergataalle ore 16.00 fino alle 24.00. Per l’occasione sarà aperto anche lo Space Science Data Center situato all’interno della struttura dell’ASI che propone una serie di attività manuali e interattive che permetteranno al visitatore di conoscere il lavoro dei ricercatori mettendo le mani sulla scienza. Per partecipare all’evento il pubblico dovrà necessariamente iscriversi al seguente link: https://www.scienzainsieme.it/eventi_asi.php

Uno degli argomenti della serata saranno le attività di ricerca che si svolgono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dove si trova dal 20 luglio scorso il nostro astronauta Luca Parmitano.

Per l’ASI sarà una festa che avrà un valore particolare perché vede Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, celebrare proprio oggi il suo compleanno in orbita intorno alla Terra. La festa sarà doppia in quanto in questi giorni Parmitano assumerà il ruolo di comandante della Stazione. Un compito di grande prestigio che viene assegnato per la prima volta ad un astronauta del nostro Paese.

Programma Notte dei Ricercatori 2019

Dalle 18:00 alle 24:00 Agenzia Spaziale Italiana

Via del Politecnico, Roma

Osservazioni al telescopio

Piazzale di ingresso

Osservazione diretta del cielo con il telescopio in dotazione per scoprire la Luna e i Pianeti visibili.

Sarà possibile osservare il Sole (fino alle 19:00), la Luna (dalle 22:00) Venere, Giove, Saturno e Marte.

Attività a ciclo continuo.

Planetario digitale

Piazzale di ingresso

Primo turno ore 18:00, ultimo turno ore 23:30.

Laboratorio di costruzione e lancio di razzi ad acqua

Stanza gialla e piazzale esterno

Breve storia dell’esplorazione spaziale del nostro Universo, delle tecnologie utilizzate e dei passi più

importanti compiuti dall’uomo nello Spazio. Nell’attività laboratoriale i ragazzi, divisi in squadre, costruiranno dei razzi realizzati con bottiglie, acqua e bicarbonato.

Primo turno ore 18:00, ultimo turno ore 23:00.

Laboratorio di Simulazione Spaziale

Auletta, Piano inferiore

Cosa succederebbe se al posto del Sole posizionassimo un buco nero? E se la Terra venisse colpita da un meteorite? Ogni curiosità può essere soddisfatta grazie a Universe Sanbox, il simulatore spaziale che ricrea (e sovverte!) le regole del Cosmo. I partecipanti saranno guidati da un divulgatore esperto che spiegherà loro le conseguenze scientifiche dei fenomeni ipotizzati.

Attività a ciclo continuo.

Laboratorio Lego Serious Play

Sala conferenze, piano inferiore

Durante questo laboratorio i bambini avranno l’occasione di costruire modelli che permettano di scoprire e capire attività e funzioni dell’ISS. Il laboratorio farà comprendere l’importanza della ricerca, della cooperazione internazionale e del risparmio di risorse in un sistema chiuso.

Primo turno ore 18:00, ultimo turno ore 23:00.

Laboratorio Accademia degli Astronauti

Piano inferiore

Una serie di mini prove e laboratori ispirati alle attività dei nostri Astronauti sulla ISS. Solo chi riuscirà a superare tutti gli step guadagnerà la spilla di Giovane Astronauta ASI.

Primo turno ore 18:00, ultimo turno ore 23:00.

Laboratorio Sfida alla conquista di Marte

Corridoio, Piano Inferiore

Un maxi-gioco di ruolo su terreno marziano, una sfida di abilità interattiva con laboratori, quiz e robot! Gli ospiti, divisi in due squadre, si sfideranno in un quiz a tema spaziale comprensivo di prove di abilità, conoscenza, logica e memoria.

Primo turno ore 18:00, ultimo turno ore 23:00.

Laboratorio Tour Spaziale 3D

Giardino Terzo Paradiso

Attraverso l’utilizzo di Visori 3D per la realtà aumentata sarà possibile approfondire il Sistema Solare, le Stelle e i Pianeti. Un divulgatore guiderà i partecipanti, muniti di telecomando e visore, in un viaggio spaziale nella nostra Galassia!

Attività a ciclo continuo.

Altre attività: