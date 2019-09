Seconda edizione della Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” 2019: conferenza stampa di presentazione all’Università della Calabria

Sarà presentato martedì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala Stampa dell’Università della Calabria, il grande evento scientifico “SuperScienceMe” 2019, la seconda edizione della Notte dei Ricercatori che l’Università della Calabria (capofila del progetto finanziato dalla Commissione Europea) lancia, dopo le edizioni che ha organizzato a partire dal 2014, con Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro, CNR – per tramite di sei suoi istituti (IBFM, ICAR, IIA, IIT, ITM,NANOTEC) – e Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Il programma di tutte le iniziative della Notte dei Ricercatori, con tutte le novità di quest’anno, sarà presentato, durante l’apposita conferenza stampa alla quale interverranno i rappresentanti degli enti organizzatori: il Rettore dell’Università della Calabria, prof. Gino Mirocle Crisci; il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Santo Marcello Zimbone; il Responsabile Scientifico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Emilio Russo; la dott.ssa Loredana De Bartolo per l’istituto ITM del CNR; l’Assessore Regionale all’Istruzione ed alle attività culturali, dott.ssa Maria Francesca Corigliano; il Vicepresidente e Assessore alle Politiche Comunitarie, prof. Francesco Russo; il Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Unical, prof. Giuseppe Passarino; il Project Manager del progetto e Responsabile del Liaison Office Unical, ing. Andrea Attanasio.

SuperScienceMe aprirà le porte degli atenei al pubblico il 27 settembre, come sempre, a partire dalle 9.00 con “Sperimenta la ricerca”, il ricco programma di visite guidate nei laboratori, nelle strutture, nei centri e nei musei, prenotabili attraverso il sito www.superscienceme.eu.

Attività ludico-didattiche e percorso artistico durante l’intera giornata ed expo di prodotti scientifici e tecnologie a cura di gruppi di ricerca accademici, startup, spin-off e aziende che operano nel settore dell’innovazione.

A precedere la lunga e variegata Notte dei Ricercatori del 27, eventi sportivi come il Torneo di Football Unical, la rassegna cinematografica che avrà come tema lo sbarco sulla luna, e “Sperimenta in corsia” che il 23 settembre porterà esperimenti e giochi nei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Cosenza.

Durante la conferenza sarà illustrato anche il programma degli spettacoli e dei concerti che si terranno nei tre Atenei.

All’Università della Calabria “The Beatles, 50 anni di Abbey Road dal vivo”, uno spettacolo unico nel suo genere, capitanato dalla voce dell’attrice, cantante e musicista Violante Placido e dalla cantautrice nonché voce al femminile dei Baustelle Rachele Bastreghi. Insieme a loro una big band d’eccezione. E nel corso della mattinata fumettisti, artisti e musicisti omaggeranno dal vivo e in chiave originale i Beatles di Abbey Road.

SuperScienceMe è patrocinato da: Comune di Rende, Comune di Cosenza, Comune di Montalto Uffugo, Comune di Castrolibero, Comune di Acri, Comune di San Benedetto Ullano, Comune di Castrovillari, Comune di Catanzaro, Comune di Reggio Calabria, RAI Calabria.

Sponsor dell’evento sono: Fincalabra SpA, UniCredit, ANAS, NTTData, Amaco, Consorzio Autolinee Cosenza, Calabra Maceri, La Cascina, DtoKLAB, ECOross, Coldiretti.

Tutti i dettagli delle attività della Notte dei Ricercatori sono disponibili sul sito dedicato e sulle pagine social.