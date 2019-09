Nuova missione per IceSat-2: il satellite misurerà il livello di mari e oceani

Nuova missione per IceSat-2, il laser della NASA messo in orbita nel settembre 2018 per studiare la forma dell’Antartide e della Groenlandia oltre allo spessore del ghiaccio dell’Artico: dovrà misurare il livello di mari e oceani, esplorarne la superficie per elaborare una mappatura mondiale e valutare l’impatto dei cambiamenti climatici.

Dopo mesi di lavoro, il potente laser ha dato prova delle sue capacità di esplorare anche il mondo marino e sottomarino, fino a 40 metri di profondità in condizioni ottimali, aprendo la strada a nuove applicazioni.

Tra i primi compiti affidati a IceSat-2 figura una mappatura dei punti più bassi delle isole e degli atolli del Pacifico, più esposti a rischio tsunami e allagamenti, come conseguenza del riscaldamento globale: sarà possibile monitorare lo stato di salute della barriera corallina ma anche quantificare la riserva di acqua dolce.