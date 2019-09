Nuovi casi di “New Delhi” in Toscana: le vittime sono 38

Nuovi casi di New Delhi rilevati negli ospedali della Toscana: sono 12, il numero più alto dall’inizio del monitoraggio nel novembre 2018. I decessi tra i pazienti con sepsi sono stati in totale 38, secondo quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale effettuato dall’Agenzia Regionale di Sanità diffuso oggi e aggiornato al 22 settembre.

I pazienti nel cui sangue è stato isolato il batterio sono 102, in crescita rispetto ai 90 rilevati la settimana precedente.

Un caso ulteriore è stato aggiunto ai dati della rilevazione fino al 15 settembre, 11 quelli presenti nell’ultimo monitoraggio.