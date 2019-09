Omeopatia e illusioni: è polemica tra le omeoimprese e il dottor Burioni

Truffa o illusione? Il nuovo libro del virologo Roberto Burioni sull’omeopatia non è ancora uscito e già è protagonista di una polemica a puntate con Giovanni Gorga, il presidente di Omeoimprese, che riunisce le aziende che producono e vendono prodotti omeopatici. Giorni fa l’associazione, per mezzo dei suoi legali, ha inviato alla casa editrice Rizzoli una lettera di diffida nella quale chiede all’editore di astenersi dall’utilizzare il titolo: ‘Omeopatia. La grande truffa’.

“Ma questo titolo non esiste e non è mai esistito – ribadisce Burioni all’AdnKronos Salute – Ho pubblicato online il documento del contratto con Rizzoli, risalente al 3 maggio, in cui è scritto nero su bianco ‘Omeopatia. La grande illusione’; loro però hanno detto che hanno trovato il titolo” contestato “su Internet”. “Nel mio libro – continua il virologo – ci sono i dati, e capisco che gli omeopati con i dati abbiano qualche difficoltà. Capisco anche che è brutto dire a un bambino che Babbo Natale non esiste, ma di fatto non esiste. Se trovano offensivo un titolo, ed è loro diritto cercare di far valere la propria opinione davanti a un giudice, chissà cosa diranno dopo aver letto le oltre 200 pagine del libro. Ho la sensazione – chiosa con un sorriso il virologo – che ci risentiremo”.

“Non ho ancora letto il libro di Burioni, ma lo leggerò – assicura dal canto suo Gorga – Intanto il titolo è stato cambiato e la diffida ha avuto un primo effetto. I nostri legali stanno verificando ora la parola ‘illusione’, che non è che sia meglio di truffa. Ha sbagliato Rizzoli a pubblicare l’altro titolo su Internet? Si vedrà, come vedremo i contenuti: la libertà di pensiero è sacrosanta, ma la diffamazione non è consentita”. “Ricordo – insiste Gorga – che la medicina omeopatica è tutelata da leggi dello Stato. Poi si è liberi di usarla oppure no, ma si deve rispettare anche chi non la pensa come Burioni. Confermiamo di aver dato mandato agli avvocati, che stanno verificando anche questo titolo”, conclude il presidente di Omeoimprese, annunciando che “a novembre uscirà il mio libro sull’omeopatia, questa volta raccontata da primari e medici che non condividono il ‘Burionipensiero'”.