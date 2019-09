A ottobre torna Climathon, l’hackathon sui cambiamenti climatici

Aperte le iscrizioni al Climathon, l’hackathon sui cambiamenti climatici che si svolgerà in contemporanea mondiale il prossimo 25 ottobre. La registrazione può essere effettuata attraverso il sito internet https://climathon.climate-kic.org/.

L’iniziativa, fortemente voluta da EIT Climate-KIT, organismo che fa capo all’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia, aiuta le città ad individuare e risolvere le sfide prioritarie per arginare gli effetti del riscaldamento globale, stimolando la partecipazione dei cittadini, chiamati a contribuire con le proprie idee. Il Climathon si svolge nell’arco di 24 ore durante le quali si alternano momenti di brainstorming, momenti di progettazione vera e propria e momenti di formazione e nel corso delle quali si elaborano idee e soluzioni utili a risolvere una o più sfide urbane.

Tra le città italiane già registrate c’è Milano, dove la Fondazione Cariplo ha lanciato il progetto F2C – Mobilità per stimolare soluzioni di mobilità sostenibile proposte dal basso. E per farlo ha deciso di organizzare Climathon Milano, un appuntamento per individuare nuovi servizi di mobilità, strumenti e azioni che consentano di rendere gli spostamenti sicuri, incentivando/creando le condizioni per una città “camminabile”.

Sono tre i settori su cui i partecipanti potranno liberare la creatività: in primo luogo, sistemi leggeri di sicurezza passiva, per garantire l’incolumità delle utenze deboli (come pedoni, ciclisti, monopattini etc.) nella mobilità attiva e nella micromobilità. Poi, lo sviluppo di servizi di mobilità innovativa: per garantire le connessioni con le aree a domanda debole (connessione con le periferie); per garantire specifiche esigenze di mobilità extra scolastica di bambini e ragazzi (per sport, attività ricreative, etc.). Infine, proposte per le città pedonali – walkable city – come visione per il futuro.

Ai progetti migliori, fino ad un massimo di tre, verrà assegnato un voucher del valore pari a 20.000 euro ciascuno, che darà la possibilità di accedere a un percorso di empowerment imprenditoriale ideato da Cariplo Factory. Climathon Milano è organizzato in collaborazione con AMAT e con il Patrocinio del Comune di Milano e si svolgerà proprio nell’incubatore Cariplo Factory (Milano, via Bergognone 34).