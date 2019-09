Palermo: sparatoria a Danisinni, uomo si presenta in caserma

Palermo, 20 set. (AdnKronos) – E’ ancora giallo sul triplice ferimento avvenuto lunedì scorso in via Regina Bianca, nel quartiere Danisinni. Durante una sparatoria sono rimasti feriti Giuseppe Giordano, 57 anni, il figlio Gianluca, 26 anni, e Debora Namio, 22 anni, ferita da un colpo di pistola che l’ha raggiunta al ginocchio. Ieri sera alla caserma dei carabinieri di Piazza Verdi si è presentato un uomo per rendere dichiarazioni spontanee. Un lungo interrogatorio per cercare di far luce su quanto accaduto. L’uomo, la cui posizione è al vaglio della Procura, non è indagato. Serrate le indagini dei carabinieri che nei giorni scorsi hanno ascoltato testimoni ed eseguito diverse perquisizioni. Da chiarire anche cosa ci sia alla base dell’aggressione di un parente della 22enne, massacrato di botte.