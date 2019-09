Papa Francesco resta bloccato in ascensore per 25 minuti, salvato dai Vigili del Fuoco. Slitta l’Angelus, “scusate il ritardo”

Un insolito incidente ha fatto slittare di oltre cinque minuti l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’e’ stato un calo di tensione ma poi sono venuti i vigili del fuoco ed e’ riuscito a ripartire”, ha spiegato il Pontefice ai fedeli che gremivano Piazza San Pietro, invitando a rivolgere un applauso ai pompieri. Il Papa 82enne e’ rimasto chiuso nell’ascensore privato mentre raggiungeva il terzo piano del palazzo apostolico, da dove si affaccia per la preghiera domenicale di mezzogiorno. L’emergenza e’ stata subito segnalata alla centrale operativa interna che ha allertato i vigili del fuoco vaticani, un corpo risalente allo Stato pontificio la cui caserma si trova a poche centinaia di metri. Sono stati loro a liberare il Pontefice mentre in piazza la folla e le tantissime tv collegate si interrogavano sui motivi dell’inusuale ritardo. L’accesso all’ascensoretto avviene dal cortile di Sisto V e collega con l’appartamento papale in cui il pontefice ha scelto di non abitare. L’impianto fu molto usato in particolare da Giovanni Paolo II per i suoi problemi di deambulazione, dopo che gli era stata applicata una protesi all’anca per la caduta del 1994.