Papillomavirus: arriva in farmacia il semplice test fai da te, non invasivo e indolore

Si chiama Ladymed ed è un test non invasivo per il Papillomavirus a breve disponibile nelle farmacie italiane.

Ideato dalla startup innovativa Ulisse BioMed srl, si tratta di un test semplice e non invasivo che la donna può eseguire comodamente a casa propria, basato su un semplice auto-prelievo, totalmente indolore.

Dopo l’acquisto, è necessario attivare il Kit su una piattaforma digitale per attivare il kit ed eseguire autonomamente il test, in piena privacy. Successivamente, il tampone verrà spedito gratuitamente e analizzato in una struttura sanitaria d’eccellenza. La positività al test chiaramente non significa avere il cancro, ma solo che si è positivi al virus e che va tenuta sotto controllo l’infezione.

“Rispetto ai test molecolari utilizzati negli screening nazionali – ha dichiarato Rudy Ippodrino, direttore scientifico di Ulisse BioMed – Ladymed è anche in grado di genotipizzare il virus, ovvero fornire indicazioni precise sul ceppo presente nell’infezione”. Ippodrino ha precisato inoltre che il test è stato validato clinicamente con istituti di eccellenza quali il Centro di riferimento oncologico di Aviano, l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma.

“Il test – sottolinea Bruna Marini, Quality Manager Ulisse Biomed – è nella fase di lancio quindi già sul mercato. È possibile richiederlo direttamente alla start-up Ulisse BioMed attraverso la mail info@ladymed.it ”.