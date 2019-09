Parlamento Ue approverà 277 milioni di aiuti per le regioni italiane colpite dal maltempo nell’autunno 2018

Mercoledì prossimo i deputati europei riuniti in sessione plenaria a Strasburgo dovranno approvare lo stanziamento di 277,2 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà per le regioni italiane colpite dall’ondata di maltempo nell’autunno del 2018. La misura era stata già avallata dalla Commissione Bilancio del Parlamento europeo. Altri 8,1 milioni di aiuti saranno destinati all’Austria per i danni dovuti allo stesso fenomeno meteorologico, mentre 8,2 milioni andranno a risarcire il nord-est della Romania per le alluvioni dell’estate del 2018.