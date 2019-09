Pd: Renzi a un passo dall’addio, annuncio atteso per domani/Adnkronos

Roma, 16 set. (AdnKronos) – Matteo Renzi è a un passo dall’addio al Pd. A quanto si riferisce nell’area renziana, l’annuncio potrebbe già avvenire domani: prima un’intervento su un quotidiano, poi da Bruno Vespa in serata a ‘Porta a Porta’. Le ragioni della scelta sono state esplicitate già in questi giorni da alcuni fedelissimi dell’ex-segretario. “Motivi politici e personali. Politici -ha detto Ettore Rosato ieri in un’intervista- perché dopo l’accordo con i 5Stelle è cambiato tutto. Personali perché Renzi non può essere sempre accusato di tutto e con lui chi ha lavorato per tirare fuori il paese dalla crisi”.

Ed ancora Maria Elena Boschi che vede il ritorno dei fuoriusciti di Leu nel Pd come una possibilità concreta. “Se tornano D’Alema e Bersani una riflessione andrà fatta”. Alla Leopolda, si diceva. Ma tutto è precipitato. L’addio non avrà conseguenze, almeno al momento, sul governo. Il sostegno al Conte 2 è certo, dicono i renziani. Ma ancora, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, un contatto sulla questione tra il premier Giuseppe Conte e Renzi non c’è stato. “Per ora no”, si fa sapere.

La separazione a livello parlamentare potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, forse già entro la settimana. Quindi: i gruppi, la delegazione di governo guidata da Teresa Bellanova e poi i Comitati Ritorno al Futuro. Già a gennaio, quando partì l’operazione con Ivan Scalfarotto, si parlava di embrione del partito di Renzi. Da domani, se Renzi annuncerà l’addio al Pd, potrebbero diventare qualcosa di più.