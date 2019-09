Pedemontana: società, ‘ricusazione Corte dei Conti a decreto è superata’

Milano, 12 set. (AdnKronos) – Le indiscrezioni su uno stop della Corte dei Conti alla Pedemontana fanno riferimento a deliberazioni “da ritenersi superate”. Lo fa presente la società autostradale in una nota, facendo riferimento alla delibera di ricusazione del visto a un decreto nell’adunanza dello scorso 25 giugno. Nell’occasione, la Corte ha mosso diversi rilievi al Cipe sul secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra Cal (Regione Lombardia) e Autostrada Pedemontana approvato con decreto interministeriale lo scorso aprile.

“Il Cipe del 27 luglio ha ottemperato proprio alla richiesta della Corte di una nuova deliberazione, riportata nell’atto della Corte. La nuova delibera Cipe è stata sottoscritta ed è in attesa di registrazione da parte della Corte”, spiega Pedemontana, precisando che non c’è alcuna bocciatura da parte della Corte, che invece, sembra di capire, dovrebbe di nuovo pronunciarsi.