Il peso alla nascita rivela il rischio di diabete tipo 2

I bambini nati con un peso pari o inferiore a 2,7 kg incorrono in un rischio maggiore di sviluppare diabete di tipo 2 da adulti: lo ha scoperto una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete.

I ricercatori ​hanno dimostrato che i bambini nati sottopeso sviluppano la malattia oltre un anno prima rispetto ai coetanei venuti alla luce con peso nella norma: ciò anche se presentano obesità meno grave al momento della diagnosi di diabete e concentrazioni più elevate di colesterolo Hdl.

“Il nostro studio osservazionale condotto su oltre 48.000 nascite è importante in quanto mostra, per la prima volta, che indipendentemente da altri fattori clinici come il sesso, l’indice di massa corporea e i livelli di colesterolo alla diagnosi, un basso peso alla nascita è associato a una maggiore suscettibilità al diabete di tipo 2, in più giovane età“, ha spiegato l’autore, Christian Paulina, dell’Università di Dundee.