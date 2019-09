Alimentare: per Kyriakides la missione è ridurre i pesticidi

Lotta alle frodi alimentari e alla resistenza agli antibiotici, ridurre la dipendenza da pesticidi e realizzare una strategia per la produzione alimentare sostenibile ‘dal campo alla tavola’. Sono le indicazioni date dalla presidente eletta della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, alla commissaria designata alla salute, la cipriota Stella Kyriakides.

Si tratta di uno dei portafogli piu’ vasti della Commissione: copre la salute umana come quella delle piante e animali, dai fitofarmaci alle biotecnologie agrarie, dall’etichettatura degli alimenti ai novel food, fino al benessere animale. Psichiatra, deputata in patria dal 2006 e presidente della commissione parlamentare sulla Salute e affari sociali di Nicosia, Kyriakides e’ una delle personalita’ piu’ note a Cipro per il suo impegno contro i tumori, in particolare i tumori al seno.