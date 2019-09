Piede diabetico: la nuova cura passa attraverso la laser terapia a energia modulata Theal Therapy

Provoca il restringimento delle arterie portando alla riduzione dell’afflusso di sangue agli artiinferiori e la progressiva disfunzione dei nervi periferici. Sono questi i principali sintomi del piedediabetico, patologia sempre più diffusa e strettamente collegata al diabete mellito.

Da un’indagine della Società Italiana di Diabetologia è emerso che il piede diabetico colpisce 300mila italiani e ne costringe 7mila ogni anno all’amputazione degli arti. Ma non è tutto, perché secondo una ricerca americana condotta dall’American Diabetes Association il diabete colpisce 30 milioni di persone negli USA e oltre 415 milioni in tutto il mondo. Una condizione negativa che si ripercuote anche sull’economia globale: secondo una ricerca della National Health Association nel 2017 sono stati spesi oltre 850 miliardi di dollari nella cura del diabete, di cui 1 milione di dollari ogni 30 secondi per quella del piede diabetico. Per trattare al meglio questa patologia arriva un’innovativa metodologia messa a punto da Mectronic, l’azienda made in Italy leader del mercato mondiale nel campo della laser terapia, la Theal Therapy (Temperature controlled High Energy Adjustable multi-mode emission Laser) ovvero la laser terapia a energia modulata e termo controllata, punto di arrivo dopo anni di ricerca, tecnologia e innovazione che ha stabilito un nuovo standard nel settore.

“Il piede diabetico è una patologia sempre più diffusa che, se non trattata in maniera ottimale, può portare alla perdita progressiva degli arti inferiori – spiega la dott.ssa Antonella Lapenna di Podoclinic, centro clinico podologico di Roma – Da oltre un anno ho potuto sperimentare su buona parte dei miei pazienti, di cui l’80% soffre di diabete, gli effetti terapeutici della luce laser ad energia modulata e termo controllata di Theal Therapy. Grazie alla possibilità di mixare tra di loro quattro differenti lunghezze d’onda, la laserterapia si è rivelata estremamente utile nel prevenire lesioni del terzo stadio.

Ovviamente il trattamento deve essere effettuato su lesioni possibilmente non infette e a fondo granuleggiante, non dimenticando di applicare medicazioni semplici ed effettuare protocolli di scarico delle lesioni”. Per spiegare nel dettaglio le caratteristiche di questa patologia, Mectronic sarà presente al convengo “Piede diabetico, paradigma della multidisciplinarietà e multiprofessionalità”, in programma sabato 28 settembre a Lucca in Piazza del Collegio, 13. Lo scopo dell’evento è quello di implementare e strutturare la collaborazione tra i podologi del territorio e tutti gli attori già coinvolti nell’assistenza ai pazienti diabetici secondo il modello della “comunità of practice”, come medici specialisti e infermieri.